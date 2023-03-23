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YSK'nın 'seçim tarihi' müzesi

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#YSK#Seçim#Müze
YSKnın seçim tarihi müzesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 15:38

Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim tarihinde kullanılan araç-gereçler ve siyasilere ait fotoğraflar, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) sergileniyor.

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YSK'nın giriş katında bulunan müzede, Türkiye'nin seçim tarihine ilişkin pek çok eşya bulunuyor. Müzede; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 seçimlerinde aldığı milletvekilliği mazbatası, Türkiye'nin ilk siyasi haber dergilerinden biri olan Akis dergisinin seçim özel sayıları ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün oy kullandığı sırada çekilen fotoğrafı yer alıyor.

YSKnın seçim tarihi müzesi

Türk siyasi tarihinde önemli rol oynayan siyasi parti liderlerinin oy kullanırken basına yansıyan fotoğrafları da burada sergileniyor. Ayrıca oy pusulalarının basımında kullanılan baskı kalıpları, seçmen veri takibi bilgisayarları, geçmişten günümüze kullanılan farklı seçim türlerine ait birleşik oy pusulaları gibi birçok eşya da müzede yer alıyor.

YSKnın seçim tarihi müzesi

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seçim tarihindeki değişimi gözler önüne seren müzeye, 14 Mayıs seçimlerinden sonra da görme engelli vatandaşların tek başlarına oy kullanabilmeleri için hazırlanacak şablonların ekleneceği belirtildi.

YSKnın seçim tarihi müzesi

 

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#YSK#Seçim#Müze

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