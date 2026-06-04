YSK’nın ‘mutlak butlan’ gerekçesi: Temyiz yetkisi Yargıtay’da

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Gerekçeli kararda 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 361 ve devamı maddelerine göre bölge adliye mahkemelerinin verdiği kararların inceleme mercinin Yargıtay olduğu belirtilerek , “Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuk mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merci olmadığı ise her türlü izahtan varestedir” denildi. Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

MAHKEME KARARINI DENETLEYEMEYİZ

“Başvuran tarafından 21 Eylül 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nda, 24 Eylül 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde, 19 Ekim 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresi’nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39’uncu Olağan Kurultayı’nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay’da seçilen delegelerin delegelikleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il-ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve bu kongre/kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Anayasa’nın 79’uncu maddesi uyarınca tam kanunsuzluk iddiasıyla itiraz edilmişse de kararın temyiz mercinin Yargıtay olduğu, dolayısıyla anılan bölge adliye mahkemesi kararının seçim hukuku kapsamında Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesi imkânı bulunmamaktadır.”