YSK’dan yerel seçim kararı... Adresini değiştiren bizzat başvuracak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre yeni uygulama şöyle:

FATURA VE BEYAN FORMUYLA

- Yerel seçim için seçmen listeleri muhtarlıklarda 1 Ocak’tan sonra askıya çıkacak.

- Askıya çıkacak listeler, 1 Ekim’de MERNİS’ten gelmiş olan bilgilere göre hazırlanacak. Seçmenler listelere itiraz ederek, değişiklik yapabilecek.

- 1 Ekim’den seçmen listelerinin askıya çıkacağı süreye kadar yerleşim adresini değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine, adres beyan formu ile kendilerine ait elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ya da noter onaylı kira sözleşmesi ile nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.

- Askıya çıkacak seçmen listelerinde güncel adresinin bulunmasını isteyenler, nüfus müdürlüğünden alacakları yeni adreslerine ilişkin onaylı belgeleri, ilgili ilçe seçim kuruluna bizzat sunacak.

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- Bu başvuruyu yapamayacak olanların, nüfus müdürlüğünden değişikliğin seçim kuruluna gönderilmesini talep etme hakları da var.

DEPREMZEDEN BELGE İSTENMEYECEK

- Deprem bölgesinde yaşayanlar belge şartı olmaksızın nüfus müdürlüğüne giderek yeni adresini işletebilecek. Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrenciler de öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine başvuracaklar.