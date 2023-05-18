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YSK'dan seçmen kağıdı kararı... 28 Mayıs'taki seçim için yeniden dağıtılacak

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#Secim2023#YSK#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 17:10

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2’inci tur seçimi için tekrar seçmen bilgi kağıdı dağıtılmasını kararlaştırdı.

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AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, "Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur.

Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.

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Başvuruyu değerlendiren YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur için seçmen bilgi kağıdının tekrar gönderilmesine karar verdi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2’inci tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

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#Secim2023#YSK#İstanbul

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