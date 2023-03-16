YSK’dan seçimin kuralları

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı adayı olmak için ya TBMM’de grubu bulunan bir partinin önermesi ya da 100 bin imza ile seçmenlerin teklifi aranacak. 100 bin imzada süreç 22 Mart Çarşamba günü sabah saat 08.00’de başlayıp 27 Mart Pazartesi saat 20.00’de sona erecek. Seçmenler, YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez kayıtlı bulundukları ilçe seçim kuruluna bizzat giderek, teklifte bulunabilecek.

- KİMLER ADAY OLABİLECEK: YSK kararına göre, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri ile 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı adayı olabilecek.

- SİYASİ PARTİLER NASIL ADAY GÖSTERECEK: Son yapılan milletvekili genel seçiminde geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış olan siyasi partiler ise yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek. Parti veya parti grubu ancak bir aday için YSK’ya başvuruda bulunabilecek.

Haberin Devamı

- TAKVİM NASIL İŞLEYECEK: Partilerce cumhurbaşkanı adayı gösterme süresi 19 Mart Pazar günü başlayıp 23 Mart Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek. YSK geçici aday listesini 28 Mart Salı günü, kesin aday listesini 31 Mart Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlayacak.