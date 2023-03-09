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YSK’dan ’parmak boyası’ kararı

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#YSK#İYİ Parti#Parmak Boyası
YSK’dan ’parmak boyası’ kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 22:40

YSK, İYİ Parti’nin seçimde ’parmak boyası uygulansın’ talebini görüşerek, ’işlem yapılmasına yer olmadığına’ karar verdi.

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İYİ Parti'nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, 'seçimlerde parmak boyası uygulansın' talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle 'işlem yapılmasına yer olmadığı' kararı verdiğini duyurdu.

Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim işleri başkanımız Sn Şenol Sunat'ın talimatıyla 09.03.2023 tarihli 'Seçimlerde parmak boyası' uygulanması talebimize; Yüksek Seçim Kurulu 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" ifadelerini kullandı.

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#YSK#İYİ Parti#Parmak Boyası

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