YSK’dan ittifak tanımı: En az 2 parti

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AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, 18 Nisan’da ortada geçerliliğini yitirmiş bir protokol olduğunu savunarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘Millet İttifakı’ ibaresinin çıkarılması ve ittifaktaki her partinin oylarının ayrı ayrı hesaplanması talebinde bulunmuştu. YSK, Özel’in başvurusunu görüştü ve talebini oyçokluğu ile reddetti.

PROTOKOL GEÇERLİ

YSK kararında, “Her ne kadar Millet İttifakı’na dahil Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından hiçbir seçim çevresinde aday gösterilmemiş olsa da ittifaka dahil diğer partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin iller toplamının yarısından fazlasında aday göstermiş olması nedeniyle Millet İttifakı’nın devam ettiğine, ittifak protokolünün geçersiz olduğuna ilişkin talebin reddine” denildi. Gerekçeli kararda ‘ittifak’ kelimesinin “beraber hareket için sözleşme”, “sözbirliği etme”, “anlaşma, uyuşma, bağlaşma”, “birleşme” gibi anlamlara geldiği vurgulandı. Oy pusulalarında ittifak isminin kullanılması için, o seçim çevresinde ittifakta yer alan partilerden en az ikisinin bulunması gerektiği kaydedildi.