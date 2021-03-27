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ANKARA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 27.03.2021 - 09:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... YSK'dan flaş değişiklik! İllerin çıkarabileceği milletvekili sayıları değişti

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Son dakika... YSK'dan flaş değişiklik! İllerin çıkarabileceği milletvekili sayıları değişti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

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Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 12'den 13'e ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı bir artarak 1'den 2'ye çıktı. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 97'ye ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.

YSK kararına göre 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara üç, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa iki, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul üç, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir iki seçim çevresine bölündü.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

İLİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

 

 

 

 

ADANA

15

KOCAELİ

13

ADIYAMAN

5

KONYA

15

AFYONKARAHİSAR

6

KÜTAHYA

5

AĞRI

4

MALATYA

6

AMASYA

3

MANİSA

10

ANKARA

36

KAHRAMANMARAŞ

8

ANTALYA

17

MARDİN

6

ARTVİN

2

MUĞLA

7

AYDIN

8

MUŞ

4

BALIKESİR

9

NEVŞEHİR

3

BİLECİK

2

NİĞDE

3

BİNGÖL

3

ORDU

6

BİTLİS

3

RİZE

3

BOLU

3

SAKARYA

7

BURDUR

3

SAMSUN

9

BURSA

20

SİİRT

3

ÇANAKKALE

4

SİNOP

2

ÇANKIRI

2

SİVAS

5

ÇORUM

4

TEKİRDAĞ

8

DENİZLİ

7

TOKAT

5

DİYARBAKIR

12

TRABZON

6

EDİRNE

4

TUNCELİ

2

ELAZIĞ

5

ŞANLIURFA

14

ERZİNCAN

2

UŞAK

3

ERZURUM

6

VAN

8

ESKİŞEHİR

7

YOZGAT

4

GAZİANTEP

14

ZONGULDAK

5

GİRESUN

4

AKSARAY

4

GÜMÜŞHANE

2

BAYBURT

1

HAKKARİ

3

KARAMAN

3

HATAY

11

KIRIKKALE

3

ISPARTA

4

BATMAN

5

MERSİN

13

ŞIRNAK

4

İSTANBUL

97

BARTIN

2

İZMİR

28

ARDAHAN

2

KARS

3

IĞDIR

2

KASTAMONU

3

YALOVA

3

KAYSERİ

10

KARABÜK

3

KIRKLARELİ

3

KİLİS

2

KIRŞEHİR

2

OSMANİYE

DÜZCE

TOPLAM

4

3

600

Son dakika... YSKdan flaş değişiklik İllerin çıkarabileceği milletvekili sayıları değişti

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