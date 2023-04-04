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YSK’dan Erdoğan gerekçesi: İkinci adaylığı

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#YÜKSEK Seçim Kurulu#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi#YSK Gerekçeli Karar
YSK’dan Erdoğan gerekçesi: İkinci adaylığı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına yapılan itirazlara ret kararının gerekçesini yayınladı.

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Gerekçeli kararda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde yapılan ilk seçimin 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerin olduğu belirtilerek, Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimdeki adaylığının ikinci adaylığı olduğu ifade edildi. Kararda şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk seçildiği tarih 10 Ağustos 2014 olup, 26. Dönem TBMM seçimi ise 1 Kasım 2015 tarihinde yapıldığından, anılan Cumhurbaşkanı seçimi TBMM seçimiyle birlikte yapılmayıp, münferiden yapılmış bir seçimdir. Buna karşın, 27. Dönem TBMM seçimi ise Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte aynı gün, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmıştır.

İLK SEÇİM 24 HAZİRAN 2018

Cumhurbaşkanının görev süresi birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecektir. Birlikte yapılan ilk seçim 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimdir. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin birlikte yapıldığı bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirleneceğinden ve ‘birlikte yapılan ilk seçim’ tarihi 24 Haziran 2018 olduğundan, birinci dönem beş yıllık görev süresi bu tarihten itibaren başlayacaktır. Belirtilen nedenlerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

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#YÜKSEK Seçim Kurulu#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi#YSK Gerekçeli Karar

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