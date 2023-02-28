YSK'dan deprem bölgesine dört ana başlıkta inceleme

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Edinilen bilgilere göre işte o başlıklar:



1- BİNALAR: 11 ilde sahaya inen 4 ayrı heyet ilk olarak, bölgede yaklaşık 60 tane bulunan il-ilçe seçim kurulu binalarının hasar alıp almadığı ve seçim zamanı tutulan spor salonları gibi geniş alanların olup olmadığına bakacak.



2- SEÇİM MALZEMELERİ: İkinci olarak, depolarda enkaz altında kalan kabin, oy pusulası, mühür, sandık gibi seçim malzemelerinin durumu değerlendirilecek.



3- OY KULLANILAN YERLER: Önceki seçimlerde oy kullanılan binaların son durumu da incelenecek.



4- ÇADIR VE KONTEYNERLER: Heyetler, çadır ve konteyner kentlerde nasıl oy kullanılacağı ve oy kullanmak için kaç tane konteyner veya çadıra ihtiyaç olacağını tespit edecek.

VALİLİKTEN ALAN TALEBİ

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İl-ilçe seçim kurullarının herhangi birinde hasar tespit edilmesi durumunda YSK, valilikten seçimi gerçekleştirebilmek için kapalı alana büyük bir çadır, konteyner veya prefabrik bir yapı talep edebilecek. Bunun üzerine valilik, YSK’ya alan temin etmekle yükümlü olacak.