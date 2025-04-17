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YSK’dan CHP’ye vize

Güncelleme Tarihi:

#YSK#CHP#Ret
YSK’dan CHP’ye vize
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 07:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemli başvuruyu reddetti.

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Kemal Çiftçi, CHP’nin 6 Nisan’daki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptaline ilişkin itirazı reddetmişti. Ret kararında, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanı’nca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiği kaydedilmişti. İlçe Seçim Kurulu, iddiaların bir delil veya belgeye dayandırılmadığından başvurunun reddine karar vermişti. Başvuru “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle YSK’ya taşınmıştı. YSK da önceki gün, “Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik’’ nedeniyle reddine karar verdi.  

 

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#YSK#CHP#Ret

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