YSK’dan CHP’ye kurultay vizesi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin yarınki olağanüstü kurultayının “tam kanunsuzluk” nedeniyle iptaline yönelik talebi reddetti. Böylece, yarınki kurultayın önünde herhangi bir engel kalmamış oldu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, iptal başvurusunu görüştükleri dünkü toplantılarının ardından, “Kurulumuz saat 15.30’da pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP’nin 22’nci Olağanüstü kurultayının iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP’nin pazar günü yapılacak olan 22’inci Olağanüstü Kurultay’ının ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

CHP delegesi Şahin Kurt, yarınki kurultayın iptali için Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu da bu talebi reddetmişti. Delege bu kez, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu. Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın aldığı kararın ‘’kesin olması” nedeniyle itiraz hakkında oy birliğiyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti. Bunun üzerine konu Yüksek Seçim Kurulu’na taşınmıştı.

