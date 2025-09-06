YSK’dan CHP’ye bir ret bir kabul

Haberin Devamı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin başlayan ve devam eden ilçe kongrelerindeki süreci seçim hukuku çerçevesinde gördü. YSK, “Başlayan seçim sürecini mahkeme durduramaz” diyerek, “Tam kanunsuzluk” gerekçesiyle ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma kararlarını kaldırdı. YSK’nın kararıyla, İstanbul’daki CHP ilçe kongreleri devam edecek. YSK İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül’de CHP İstanbul İl Yönetimi’ni “Usulsüzlükten” görevden alma kararını ise tedbir olarak değerlendirdi. Yargı sürecinin devam ettiğini dikkate alan YSK, il yönetiminin görevden alınmasına ilişkin itirazı reddetti. YSK ret kararı ile asliye hukuk mahkemelerinin il yönetimini görevden alma yetkisini tanımış oldu. YSK, süreci yargı yetkisi içinde gördü ve yargılama süreci devam ederken, kararın iptalinin istinaf ve temyiz merci yerine geçmek anlamına geleceği görüşüyle ret kararı verdi. Yetkililer, “Yargı kararı kesinleştiğinde konu tekrar YSK gündemine getirilebilir, o zamanki yargı kararına göre tekrar bakılır” bilgisini verdi.

YSK BAŞKANI AÇIKLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener dün 2.5 saat süren YSK toplantısı sonucu alınan kararı kamuoyuna şöyle açıkladı: “Kurulumuz, CHP’nin yapmış olduğu itirazı değerlendirmiştir. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP’nin, il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik itiraz ise reddedilmiştir.”

ÖNCE KAYYUM KARARI

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmişti. Mahkeme, CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na “geçici kurul” olarak atanmıştı. Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

Ardından Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurulları, kayyum kararını gerekçe göstererek, ilçe kongrelerini durdurmuştu. CHP de İlçe Seçim Kurulları kararlarına karşı YSK’ya itiraz etmişti.

CHP: YSK VARLIĞINI KABUL ETTİRDİ

YSK’nın kararını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci şunları söyledi: “YSK bu kararıyla, ‘Bu yetki bana aittir, sen bana ait yetkiyi kullanamazsın’ dedi aslında. Doğru bir karar verdi, kendi varlığını da kabul ettirdi YSK. Dolayısıyla siyasi partilerin iç işleyişleri, faaliyetleri, zaten seçim kurulları eliyle sürdürülen bir durum. Seçim kurulları üzerinden olağan sürecimiz devam edecek. O yüzden hukuka uygun, kıymetli bir karar olarak nitelendiriyoruz ve görüyoruz. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasını da aslında kısmen de olsa yanlış buldu. ‘O yargılama sürecine de ben müdahale etmeyeyim’ diye değerlendirmek lazım. Ama en nihayetinde 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili bir mahkeme değil, Ankara mahkemeleri yetkilidir. Ben Ankara’da görülen davaların da reddedileceğini değerlendiriyorum.”