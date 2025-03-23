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YSK'dan 'CHP'nin olağanüstü kurultayının iptal edildiği' iddiaları hakkında açıklama

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#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#CHP
YSKdan CHPnin olağanüstü kurultayının iptal edildiği iddiaları hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 05:26

Yüksek Seçim Kurulu'ndan, sosyal medyada çıkan 'CHP'nin olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi' iddialarına dair açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nın herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi, gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır" denildi.

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan  (YSK) sosyal medyada dolaşıma sokulan 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultayının YSK tarafından iptal edildi' iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsız olup YSK'nin herhangi bir partinin kongresini iptal kararı olmadığı gibi gündeminde buna yönelik bir başvuru dahi bulunmamaktadır. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'na ait resmi internet sitesi dışında herhangi bir sosyal medya hesabı kesinlikle bulunmamaktadır. Konu ile alakalı yasal süreç başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

CHP'Lİ ÇİFTCİ: HERHANGİ BİR İTİRAZ BAŞVURUSU BULUNMAMAKTADIR

Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YSK tarafından olağanüstü kurultay başvurumuzun iptal edildiğine ilişkin haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Başvurunun yapıldığı tarihten bu saate kadar herhangi bir itiraz başvurusu da bulunmamaktadır" dedi.

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#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#CHP

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