YSK’da yeni başkan Serdar Mutta

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen altı üye dün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından görevi sona eren YSK Başkanı Ahmet Yener ve başkanvekili Ekrem Özübek’in yerine yeni üyelerle oluşturulan YSK’ca seçim yapıldı. Böylece, YSK Başkan ve Başkanvekili değişti.

YSK’nın kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getirdiğini kaydeden Mutta, “Tüm seçim süreçlerinin, seçimlerin başlangıcından sonuna kadar hukuk dairesinde, şeffaf bir şekilde yürütülmesi için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.