YSK’da son gün trafiği... Market poşeti ve bavulla aday listesi

Haberin Devamı

MHP 2 GÜN ÖNCE VERDİ: YSK’ya ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi aday listesi verdi. MHP iki gün önceden 7 Nisan sabah 10.00’da aday listesini YSK’ya vermişti. 8 Nisan’da da Türkiye Komünist Partisi aday listesini sundu. Ardından Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi de aday listelerini YSK’ya verdi. AK Parti, CHP ve İYİ Parti, aday listelerini son gün YSK’ya peş peşe teslim ettiler. CHP’nin listesini saat 14.53’te CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı koli içinde getirdiler. CHP listesi Millet İttifakı’nın ortak listesi olma özelliği taşıyor. CHP’den birkaç dakika sonra saat 15.00’te İYİ Parti aday listesini YSK’ya sundu. Listeyi İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır Şenol Sunat evraklarla birlikte yine koli ile getirdiler.



KESİN ADAY LİSTELERİ 19 NİSAN’DA: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin aday listelerini sürenin bitmesine 1 saat kala, dün saat 16.00’da YSK’ya getirdi. AK Partili Yavuz, listelerini büyük bir titizlikle hazırladıklarını belirterek, seçimin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Liste trafiği yaşanan YSK dün renkli görüntülere de sahne oldu. Güç Birliği Partisi üzerinde “sıfır atık” yazılı market poşeti ile aday listelerini getirdi. İşçi Partisi temsilcileri ise aday listelerini bavulla 17.00’de getirdiler. Memleket Partisi de listesini 16.17’de YSK’ya sundu. Teslim edilen milletvekili aday listeleri YSK tarafından incelenmeye başlanacak. Eksiklik olması halinde bu eksikliklerin tamamlanması için siyasi partilere 14 Nisan’a kadar süre verilecek. YSK, geçici aday listelerini 15 Nisan Cumartesi günü kesin listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.