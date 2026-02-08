YSK’da nöbet değişimi

Haberin Devamı

11 üyeli YSK’da Başkan Ahmet Yener dahil altı üyenin görev süresi dolmuştu. Yargıtay kontenjanından YSK’ya seçilen Başkan Yener, üyeler Orhan Usta ve Mahmut Akgün ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker ve Battal Öğüt’ün yerine yeni üyeler belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapıldı. Danıştay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçimler sonucunda Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin Kurul’un yeni üyeleri oldu. Yargıtay kontenjanından YSK’ya seçilen Başkan Yener dahil üç üyenin yerine yenilerinin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerden ise henüz sonuç alınamadı. Yargıtay’daki YSK üyeliği seçimine yarın devam edilecek.

YENİ BAŞKAN BELİRLENECEK

YSK’nin Yargıtay kontenjanından seçilecek üç üyesinin de belirlenmesinin ardından Yargıtay ve Danıştay’dan seçilen yeni üyeler yemin ederek görevine başlayacak. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler ile altı yeni üye arasında YSK başkanlığı için seçim yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK’nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek. YSK’da üyeler altı yıl süreyle görev yapıyor. Görev süresi biten üyelerin yerine yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılıyor. Üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanıyor.

DANIŞTAY’A ETİK KURULU GELİYOR

DANIŞTAY Başkanlığı’nca hazırlanan “Danıştay İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hâkimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.

7 ÜYEDEN OLUŞACAK

Kurul, beşi daire başkanı veya üye, biri savcı ve biri tetkik hâkim olmak üzere 7 üyeden oluşacak, aynı sayıda yedek üye bulunacak. Üyeler, 2 yıl görev yapacak. Kurul üyeleri Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek. Kurulun başkanlığını en kıdemli daire başkanı yürütecek. ◊ AA