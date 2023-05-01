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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Açıklamada, "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577’dir." ifadeleri kullanıldı.

YURT DIŞI OY KULLANMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde 27 Nisan’dan 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.