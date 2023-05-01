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YSK, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

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#YSK#Yurtdışı Temsilcilikler#Gümrük Kapıları
YSK, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 21:23

YSK'dan yapılan açıklamada, "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577’dir." ifadelerine yer verildi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Açıklamada, "Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577’dir." ifadeleri kullanıldı.

YURT DIŞI OY KULLANMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyondan fazla seçmen bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde 27 Nisan’dan 9 Mayıs’a kadar oy verebilecek.

 

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#YSK#Yurtdışı Temsilcilikler#Gümrük Kapıları

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