YSK yayımladı... İşte 28 Mayıs'taki seçim pusulası

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların kullanacağı oy pusulası ortaya çıktı.

“OY PUSULASINDA ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA, KILIÇDAROĞLU DA İKİNCİ SIRADA YER ALACAKTIR”

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, “Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulunmuştu.

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili şu bilgileri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yeni pusulada olacak. Pusulada Erdoğan 1, Kılıçdaroğlu 2. sırada olacak.

Bir önceki pusuladan yeni boyutu bir miktar daha uzun olacak. O pusulasını katlamaya gerek kalmayacak. Oy pusulası katlanmaksızın verilen zarfın içerisine atılabilecek.

20 Mayıs tarihinde yurt dışında oy vermeler başalyacak. Onun da hazırlıkları devam ediyor. Oy pusula basımları gerçekleşecek. Yine böyle bir yanda Erdoğan, diğer yanda Kılıçdaroğlu olacak.