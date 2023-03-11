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YSK, seçime katılma yeterliliği olan partileri tespit edecek

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#Seçim#YSK#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 11:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerin tespitini yapmak üzere toplandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün seçim kararını imzalayıp, açıklamasının ardından YSK bugün saat 10.00'da YSK Başkanı Ahmet Yener başkanlığında toplandı. Toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine katılma yeterliliği olan partilerin tespiti yapılacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugünkü gündemimiz, seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik çalışma olacak. Çalışmamız sonuçlanınca sizlere bilgi veririz" dedi. 

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#Seçim#YSK#Ankara

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