YSK noktayı koydu: İstanbul il kongresi yapılacak

İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugünkü (19 Ekim) CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulmasını istedi. Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliği’ne ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında şöyle denildi: “CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir.”

İLÇE SEÇİM, YSK’YA TAŞIDI

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da bu konuyu YSK gündemine taşıdı. CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda YSK’ya görüş sordu. YSK, dün saat 14.00’te toplandı ve bu talebi değerlendirdi. Kararı açıklayan YSK Başkan Vekili Ekrem Özübek, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebinin reddedildiğini söyledi.

USULÜNE UYGUN...

Başkan Vekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına” yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na gönderildiğini belirtti. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun da kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK’dan görüş talep ettiğini vurgulayan Özübek, “Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi. Özübek, bir soru üzerine “Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir” değerlendirmesi yaptı. Aynı mahkeme daha önce de İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin iptalini istemiş, YSK yine reddetmişti.

ÖZGÜR ÇELİK TEK ADAY

CUMHURİYET Halk Partisi 39’uncu Olağan İstanbul Kongresi, bugün İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Mahkeme kararı ile geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve İstanbul Olağanüstü Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, 39’uncu Olağan İstanbul Kongresi’nde tek aday olacak. Bugün gerçekleşecek kongrede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bir konuşma yapması bekleniyor. CHP kaynaklarına göre, Çelik’in yeni il başkanı olarak seçilmesi halinde bir önceki dönemle ilgili olan mahkeme kararı da boşa düşmüş olacak.

TEKİN VE HEYETİ HÂLÂ GÖREVDE

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce yeni bir hüküm kurulmadığı için “Mahkeme kararı ile geldim, mahkeme kararı ile giderim” diye açıklamada bulunan Gürsel Tekin ve beraberinde heyet görevine devam ediyor. Olağanüstü Kongre ile yeniden il başkanı seçilen Çelik, bu süreçte seçimle gelmesine karşın mahkeme kararı nedeniyle resmi olarak karar defteri imzalayamazken, şu anda resmi olarak karar alma yetkisi Tekin’de görülüyor.

CHP İZMİR İL BAŞKANINI SEÇTİ

CHP İzmir İl Başkanlığı 39’uncu Olağan İl Kongresi tamamlandı. Celal Atik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı’na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oyçokluğuyla kabul edildi. Kongrede önceki yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan adayı olan, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çağatay Güç tek aday gösterildi.

ANKARA’DA ERKOL

Kürsüye çıkan Çağatay Güç, konuşmasının bitiminde fenalaşarak yere yığıldı. Güç, aşırı yorgun olduğunu, bir gündür hiç uyumadığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını söyledi. Kongrede 650 il delegesinden 510’u oy kullanırken, geçerli 473 oyun 447’sini alan Çağatay Güç yeni il başkanı seçildi.

CHP 39’uncu Olağan Ankara İl Kongresi’nde de tek aday olarak seçime giren Ümit Erkol, oy kullanan 461 delegenin 428’inin oyunu alarak tekrar il başkanı seçildi. Kongrenin toplam delege sayısı ise doğal delegelerle birlikte 650’ydi.