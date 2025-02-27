YSK milletvekili sayısını güncelledi... 3 ilde arttı 3 ilde azaldı

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Yeni dağılım tablosuna göre Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları 1’er arttı, Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın ise 1’er azaldı.

İSTANBUL’A 96 VEKİL

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5’inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nca en son 31 Aralık 2024 nüfus bilgilerinin açıklandığı vurgulanan YSK kararında, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 37, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili çıkaracak. Önceki dönemle kıyaslandığında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları 1’er arttı, Erzurum, Yozgat ve Bayburt’un milletvekili sayıları ise 1’er azaldı. Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

YENİ DAĞILIM

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- YSK kararına göre illerin çıkaracakları milletvekili sayıları şöyle: “Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis2, Osmaniye 4, Düzce 3.”