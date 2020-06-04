ANKARA
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YSK: Kongreler yapılabilir
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), koronavirüs salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK’dan görüş sordu. YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.
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