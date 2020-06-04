YSK: Kongreler yapılabilir

Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK’dan görüş sordu. YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.