YSK kararını açıkladı… 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

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YSK, cumhurbaşkanı seçiminde 2'nci tur için yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı. Ancak dün alınan karar ile oy verme süresi ABD, İrlanda, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da 5 günden 2 güne indirildi. CHP, oy verme süresinin 2 güne indirildiği ülkelerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığını belirterek YSK'nın kararına itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan, itiraz dilekçesini YSK'ya teslim etti. Dilekçede "Kurulunuz, 15/05/2023 tarihinde kuralı yine maç başladıktan sonra değiştirmiştir. Bu kararla seçmenlere önceden bildirilen oy verme günleri bazı yerlerde azaltılmıştır. Özellikle ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy kullanma günlerinin düşürülmesi, coğrafi olarak büyük olan bu ülkelerdeki seçmenlerin oylarını kullanmak için sandık başlarına yetişememesi sorunu doğuracaktır. Birinci tur oylamada görüldüğü üzere seçmenler uzunca bir süre sandık başlarında sıra beklemiştir. Bazı yerlerde bu bekleme süresi 7 saati bulmuştur. Hal böyle iken şimdi oy kullanma günlerinin ve sandıkların azaltılması seçmenlerin oy kullanması önünde daha büyük bir engelin doğmasına neden olmaktadır" denildi.

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'MAÇ DEVAM EDERKEN KURAL DEĞİŞTİRİLMEZ'

YSK çıkışında açıklama yapan Erkek, yurt dışı seçmenlerin oy kullanma tarihiyle ilgili başvuru yaptıklarını söyleyerek, "Maç devam ederken kural değiştirilmez. Daha önce YSK’nın 16 Mart tarihinde aldığı karar uyarınca ikinci tura kalması durumunda ki kaldı; yurt dışındaki ülkelerdeki oy kullanma tarihleri belirlenmiştir. Örneğin Amerika’da, İngiltere’de, Kanada’da, Avustralya’da bu ülkelerde 20-24 Mayıs 5 gün olarak belirlenmişti. Dün akşam alınan bir kararla belli gerekçelerle bu 20-21 Mayıs, yani 2 güne indiriliyor. Burada esas olan seçmenin oy kullanmasını, iradesini tecelli ettirmesini sağlamaktır. Daraltmak değil, genişletmemiz gerekir. Sandık sayısını arttırmamız gerekir" dedi.

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OY VERME SÜRESİ UZATILDI

Başvuruları değerlendiren YSK, oy verme süresinin tekrar uzatılmasına karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın kararını Twitter hesabından duyurarak, "CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN 'SANDIK SAYISI ARTIRILSIN' BAŞVURUSU

Öte yandan AK Parti de YSK'ya başvurarak, sandık sayısının artırılması talebinde bulundu. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in YSK'ya verdiği dilekçede, "Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile; 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin artırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür. Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığı’nın teklifi de göz önünde bulundurularak, yurt dışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz" denildi. Özel, YSK'dan ayrılırken açıklama yapmadı. (DHA)