YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi

Güncelleme Tarihi:

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını yeniden belirledi
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 01:53

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 2025 yılı nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ve seçim çevrelerini yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) yayımlanan 31 Aralık 2025 nüfus verilerini esas alarak, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişikliğe gitti.

HER İL İÇİN 1 MİLLETVEKİLİ GARANTİSİ VERİLDİ

YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini güncelledi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, toplam 600 milletvekilinden her il için 1 milletvekili garantisi verildi. Kalan milletvekillikleri ise nüfusa göre iller arasında dağıtıldı. Çok sayıda milletvekili çıkaran illerde birden fazla seçim çevresi oluşturuldu.

18’DEN FAZLA MİLLETVEKİLİ SAYISINA SAHİP OLAN 4 İL İÇİN ÇEVRE DÜZENLEMESİNE GİDİLDİ

Yapılan hesaplama sonucunda milletvekili sayısı 18’e kadar olan illerin tek seçim çevresi sayıldığı belirtilerek 18’den fazla milletvekili sayısına sahip olan 4 il için çevre düzenlemesine gidildiği aktarıldı. 19-35 arası milletvekili çıkaran illerde 2, 36 ve üzeri milletvekili çıkaran illerin ise 3 seçim çevresine bölündüğü ifade edildi. Bu hesaplamaya göre, Bursa’dan çıkan 21 milletvekili ve İzmir’den çıkan 28 milletvekili için 2 seçim çevresi, Ankara’dan çıkan 37 milletvekili ve İstanbul’dan çıkan 96 milletvekili için 3 seçim çevresi oluşturuldu.

Kararda, YSK tarafından seçim çevrelerini belirlerken nüfus dengesi, ilçelerin idari bütünlüğü, coğrafi yakınlık ve ulaşım imkanlarının dikkate alındığı kaydedildi.

'GÜDÜL' KARARI

Öte yandan, Ankara’nın Güdül ilçesi 2 numaralı seçim çevresinden 3 numaralı seçim çevresine alındı.

Komisyon raporunda YSK’nın bu kararının seçim işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için alındığı vurgulandı. 

