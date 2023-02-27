YSK heyeti deprem bölgesine gitti

Haberin Devamı

YSK’nın ilk belirlemelerine göre, seçim malzemelerinin bulunduğu bazı depoların ve alanların enkaz altında kalmıştı. Bu kapsamda bölgeye giden ekip kabin, oy pusulası, mühür, sandık gibi seçim malzemelerinde eksik olanlarla ilgili bir durum değerlendirmesi yapacak. Bunların yanı sıra, çadır ve konteyner kentler ile hasar almayan kamu binalarında seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda kapsamlı bir rapor oluşturacak. Bu rapor doğrultusunda kurul toplanacak ve bir değerlendirme yapacak. Raporun sonucuna göre, ilk atılan adımların başında seçim malzemelerinin alınması olacağı belirtildi.





