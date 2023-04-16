YSK geçici listeyi yayımladı... İşte vekil listesindeki değişiklikler

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YSK, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin geçici aday listesini yayımladı. 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti, 152 bağımsız aday yarışacak. İlan edilen listede değişiklikleri ise CNN TÜRK Muhabiri Alparslan Çınar şöyle aktardı:

İYİ PARTİ’DE 10 İSİM DEĞİŞTİ

Takvime bakıldığında milletvekilliği adaylığından çekilmek isteyenler için de bir tarih var. Değişikliklerden söz edecek olursak AK Parti’de 3, CHP’de 1, İYİ PARTİ’de 10 isim değişti. AK Parti’de 2’si İstanbul biri Samsun’da değişiklik oldu. CHP’de Kilis’te değişiklik oldu. İYİ Parti’de Siirt, Konya, Karabük’te bazı isimlerde değişiklik yapıldı.

Geçici aday listesi yayınlanmıştı, 19 Nisan Çarşamba gününe kadar kesin aday listesi açıklanacak. 17 Nisan Pazartesi günü engelli veya yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklara işlenmiş olacak. 18 Nisan Pazartesi günü il seçim kurullarında bağımsız adaylar için kura çekimi olacak ve yerleri belirlenmiş olacak. Çarşamba günü seçmen bilgi kartlarının dağıtımı başlayacak.

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YSK’dan yapılan açıklama özetle şöyle: “24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen Seçim çevrelerinde katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kura çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına, adı geçen 24 siyasi parti ile152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dahil olduğuna, karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına, geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce kurulumuzun www.YSK.gov.tr adresinde yayınlanmasına, 15.04.2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”