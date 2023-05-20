YSK duyurdu: İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt dışında 229 bin 916, gümrük kapılarında 11 bin 958 kişi olmak üzere toplam 241 bin 874 kişi oy kullandı.
Haberin Devamı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında 229 bin 916, gümrük kapılarında 11 bin 958 kişi olmak üzere toplam 241 bin 874 kişinin oy kullandığını açıkladı.