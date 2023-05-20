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YSK duyurdu: İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı

Güncelleme Tarihi:

#YSK#Seçim#Oy
YSK duyurdu: İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 17:27

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt dışında 229 bin 916, gümrük kapılarında 11 bin 958 kişi olmak üzere toplam 241 bin 874 kişi oy kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışında 229 bin 916, gümrük kapılarında 11 bin 958 kişi olmak üzere toplam 241 bin 874 kişinin oy kullandığını açıkladı.

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#YSK#Seçim#Oy

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