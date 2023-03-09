Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#Deprem Bölgesi
YSK deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 21:44

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki incelemelerini tamamladı.

Haberin Devamı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve milletimizi derinden yaralayan büyük deprem felaketinin ardından Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 11 ili kapsayan deprem bölgesinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen heyetler çalışmalarını tamamlamıştır. Yapılan detaylı incelemelerde personelin sağlık durumu, kurum binaları, sandıkların konulduğu bina ve yapılar, seçim ve büro malzemeleri, ulaşım ve sistem teknik alt yapısı hakkında detaylı olarak tespitte bulunulmuştur. Ayrıca afet bölgesi ziyaret programı kapsamında, depremzede personellerimiz ile hayatını kaybeden personelimizin ailesi ziyaret edilmiştir” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüksek Seçim Kurulu#YSK#Deprem Bölgesi

BAKMADAN GEÇME!

Bursadaki deprem hatırlattı ‘Marmaranın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

Bursa'daki deprem hatırlattı! ‘Marmara'nın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

#Deprem
Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

#Olası İstanbul Depremi
Bu kareden sadece İlayda hayatta

Bu kareden sadece İlayda hayatta

#Osmaniye