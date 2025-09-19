×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

YSK, CHP kurultayına yapılan itiraz için red kararı verdi

Güncelleme Tarihi:

#YSK#CHP#Kurultay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 15:55

CHP'li bazı delegeler olağanüstü kurultay kararını tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı. İlçe seçim kurulu itirazı reddetmiş, il seçim kurulu da bu kararı onaylamıştı. YSK da kurultaya itiraz için red kararı verdi.

Haberin Devamı

CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti.

YSK, CHP kurultayına yapılan itiraz için red kararı verdi

İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. CHP'nin, kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı. YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüştü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz saat 15.30'da pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir" dedi.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel’in doğru hamleleriÖzgür Özel’in doğru hamleleriHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#YSK#CHP#Kurultay

BAKMADAN GEÇME!