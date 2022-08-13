YSK Başkanı’ndan Kılıçdaroğlu’na: İtiraz gelince güncelliyoruz

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmen listesi açıklamaları tartışma yaratırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, hazırlanan seçmen listelerinin son derece güvenli olduğunu söyledi. Akkaya, Anayasal bir kurum olan ve tüm kurul toplantılarını Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK’nın yıpratılmamasını istedi. Akkaya, “Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz” açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı ise MERNİS’te olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

İÇİŞLERİ 3 MADDEDE YANIT VERDİ

İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da CHP’nin iddialarına ilişkin şu yanıtlar verildi:

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SOYADI OLMAYAN SEÇMEN: MERNİS veri tabanında yer alan 140 milyon nüfus kaydının incelenmesi esnasında soyadı olmadığı tespit edilen 30 kişiye (15 kayıt, 2003 yılı öncesinde boşanması sonucu bekârlık soyadı olmayan kişiler) soyadlarını tamamlamaları için başvuruda bulunmaları gerektiği bildirilmiştir. Bir kısmının yurtdışında olması bir kısmının da başvuruda bulunmaması nedeniyle düzeltme yapılamamaktadır.

AYNI ADRESTE 40 KİŞİNİN BİRLİKTE İKAMET ETTİĞİ: Mevzuat gereğince bir adreste ikamet edebilecek kişi sayısına ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak adres beyanları sürekli ve düzenli olarak Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmekte olup şüphe duyulması halinde mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla inceleme yapılarak gerçeğe aykırılık tespit edilirse cezai yaptırım uygulanmakta ve adres kaydı silinmektedir.

100 YAŞ ÜZERİNDEKİ İLK KEZ SEÇMEN OLDUĞU: 80 yaş ve üzeri kişilerden uzun süre işlem görmeyen kimlik kartı ya da adres beyanı bulunmayan kayıtlar tespit edilerek mülki idare amiri emriyle kolluk kuvvetlerince ölü olup olmadıkları araştırılmakta, yapılan araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenler nüfus kayıtlarından düşülmektedir. Günümüz itibariyle MERNİS kayıtlarına göre 100 yaşın üzerinde yaşayan 15 bin 946 kişi bulunmaktadır.