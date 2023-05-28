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YSK Başkanı Yener'den ilk açıklama: Olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Yener#YSK#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 17:16

YSK Başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin bitmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "İkinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili seçim kurullarına gönderilmiştir" dedi. YSK Başkanı Yener, "Şu ana kadar yüzde 25 veri akışı olmuştur. Veri akışları siyasi parti temsilcilerimizle paylaşılmaktadır. Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun beklemesini rica ederiz. Veri akışında şu ana kadar bir problem yoktur" ifadelerini kullandı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işleminin sona ermesinin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu. Oy verme sürecinin sona erdiğini ifade eden Yener, bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Yener, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır. Süreç içerisinde kurulumuza getirilen itirazlarda değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli olan personelimize il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize sandıklarda görev alan tüm görevlilere ve bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize ve süreci baştan beri bizimle birlikte takip eden siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar.”

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Yayım yasağı hakkında da konuşan Yener, kurulun toplanarak bu konuyu görüşeceğini söyledi.

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"VERİ AKIŞINDA BİR PROBLEM YOKTUR"

YSK Başkanı Yener, "Şu ana kadar yüzde 25 veri akışı olmuştur. Veri akışları siyasi parti temsilcilerimizle paylaşılmaktadır. Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun beklemesini rica ederiz. Veri akışında şu ana kadar bir problem yoktur" dedi.

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