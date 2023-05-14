YSK Başkanı Yener: Veri girişinde gecikme söz konusu değil

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YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımı sürerken YSK önünde açıklamada bulundu. Yener, YSK'nın veri girişinde herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu olmadığını belirterek, "Verilerimiz anlık olarak siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır. Bilindiği gibi cumhurbaşkanı adayı sayısı 4, 24 tane de siyasi partimiz seçimlere katılmaktadır. Sandık alanlarından gelen seçim sonuçları ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali oluyor ve bu şekilde de sisteme girişi söz konusu olmaktadır. Şu an itibarı ile yurt içinde yüzde 47.08, yurt dışında ise 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir. Gecikme durumunda da nasıl bir yol izleneceği hem kanunda hem de seçim takviminde işlenmiştir" dedi.

"SANDIKLARIN %69.12'Sİ AÇILDI"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yener, "Şu anda YSK'nın sistemine yurt içi sandıkların %71,64, yurt dışı sandıkların %18.76'sı açılmış olup toplam açılma oranı %69,12'dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri de veri girişini izlemektedirler. Şu an aksama gecikme söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklarımız açıldığında geçici olmayan sonuçları açıklamış olacağız." ifadelerini kullandı.