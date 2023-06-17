YSK Başkanı Yener: Oyların aktarılması, prosedür gereği mümkün değil

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimleri çok fazla bir problemle karşılaşmadan başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi. Yener, "Kamuoyunda deprem bölgesinde seçimin nasıl gerçekleşeceğine yönelik kuşkular vardı. Kurulumuz, deprem bölgesindeki il ve ilçe seçim kurullarımız özverili bir çalışmayla gerekli tedbirleri alıp seçimin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. Özellikle ikinci tur, Türk demokrasi hayatında ilk kez gerçekleşen bir süreç olmuştur" dedi.

'İKİNCİ TURDA KATILIMIN ARTTIĞI TEK İL, TUNCELİ'

Birinci tur ve ikinci turdaki katılım oranının dünyada gerçekleşen seçimlerdeki oranlar göz önüne alındığında yüksek bir katılım oranı olduğunu kaydeden Yener, "Bu, Türk halkının demokrasiye ne kadar inandığını göstermektedir. İki tur arasında yüzde 3’lük yaklaşık katılım düşüklüğü vardır. Bunun sebebinin ne olduğunu bizlerin net bir şekilde ortaya koyması mümkün değildir. İkinci turda seçime katılımın arttığı tek il Tunceli oldu. Tunceli ilimizde birinci turda yüzde 87,36 katılım varken yüzde 87,47 ikinci turda katılım gerçekleşmiş olup, az bir miktar da olsa ikinci turda daha fazla katılım olmuştur. Gümüşhane'de ise birinci turda 82,97, ikinci turda yüzde 81,02 katılım gerçekleşmiş olup düşüşün en az olduğu il de burasıdır. Birinci ve ikinci turda ise en fazla katılımın olduğumu ilimiz Düzce'dir" dedi.

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'SEÇİM SİSTEMİ OTURMUŞ BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR'

Yener, seçim sürecinde kamuoyunun mümkün olduğu kadar bilgilendirildiğini ifade ederek, "Seçim güvenliği konusundaki kamuoyundaki yanlış algıların sebebinin bizlerin YSK olarak tespit etmesi ve değerlendirmede bulunması mümkün değildir. Ancak Türkiye’de seçim sistemi yıllardır oturmuş bir şekilde ve düzenli bir şekilde işlemektedir. Seçimlerin başlangıcından sonuna kadar tüm veriler, seçmen listelerinin askıya çıkmasından, askıdan indirilmesine kadar siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. Bu seçim sürecinde de 24 siyasi partimizle seçim listelerinin askıya çıkmasından askından indirilmesine kadar paylaşılmıştır. Siyasi partilerimizden bu süreçte seçmen listelerine yönelik herhangi bir itiraz gelmemiştir. Bu, seçim güvenliği açısından önemli bir veri ve aşamadır. Aynı şekilde oy verme gününde yasal mevzuat uyarınca sandıklarda siyasi partilerimizin temsilcileri bulunmakta. Vatandaşlarımız oy sayım işlemlerini yasal mevzuat uyarınca istedikleri takdirde oy verdikleri sandıklardaki oy sayımlarını izleme ve gözleme imkanına sahiplerdir" ifadelerini kullandı.

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'OYLARIN AKTARILMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Sandıklardaki sonuçların siyasi parti temsilcilerince ıslak imza ile imza altına alındığını hatırlatan Yener, sisteme girilen veriler ile siyasi parti temsilcilerindeki tutanaktaki veriler arasında bir çelişki varsa temsilcilerin bunları il, ilçe seçim kurullarına ve YSK’ya taşıma hakları olduğunu hatırlattı. Yener, "Bu nedenle seçimde oyların yanlış sayılması ya da 'A' partisinden 'B' partisine aktarılması hususu bu saydığım prosedür gereği mümkün değildir" dedi.

Yener, YSK'ya gelen ilk verilerin ise tamamen kırsal veya kent ayrımı olmaksızın seçmen sayısına ve sayım yapılan okulun İlçe Seçim Kurulu’na yakınlığı uzaklığı ile ilgili olduğunu aktardı.

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'YEREL SEÇİM TAKVİMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR'

Yener, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçim öncesinde YSK’da hazırlık sürecinin başladığını da aktararak, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor. Bizler 28 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanlığı ikinci turu bittikten sonra yerel seçim için hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle yerel seçimlerle ilgili yasal değişikliklerin neler olduğu masaya yatırılıp, buna ilişkin kurumda yapmamız gereken düzenlemelerin neler olduğu ortaya çıkartılıp, buna göre genelgelerimizdeki ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız" dedi.

'ELEKTRONİK OYLAMA ÇALIŞMASINI PARLAMENTOYA SUNACAĞIZ'

Yener, elektronik seçim sisteminin şu an yasal olarak yurt dışı için mümkün olduğunu; ancak bugüne kadar hiç kullanılmadığını belirtti. Yener, "Benim şahsi düşüncem; Türkiye nihayetinde elektronik oylama sistemine geçecektir. Bu önümüzdeki seçimde mi olur yoksa iki ya da üç seçim sonrası mı olur; ancak bu nihayetinde bir gün gerçekleşecektir. Biz kurul olarak yerel seçimlerden sonra bir çalışma yapıp bunu parlamentoya, siyasi partilerimize sunmayı düşünüyoruz, takdir parlamentonun. Eğer bu şekilde bir irade ortaya çıkarsa, Yüksek Seçim Kurulu da buna göre hazırlığını yapıp, elektronik ortam için gerekli tedbirleri alıp, bu uygulamayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir" ifadelerini kullandı.