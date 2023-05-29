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YSK Başkanı Yener: Milletvekilliği seçiminde kesin sonuçlar bugün ya da yarın

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#YKS#Ahmet Yener#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 09:27

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.

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#YKS#Ahmet Yener#Secim2023

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