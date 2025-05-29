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YSK Başkanı Yener, Meksika'daki seçimlere gözlemci olarak katılacak

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#YSK#Ahmet Yener#Meksika
YSK Başkanı Yener, Meksikadaki seçimlere gözlemci olarak katılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 23:13

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organları üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci sıfatıyla katılmak üzere Meksika'ya gitti.

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YSK Başkanı Ahmet Yener ile YSK üyeleri Ali Ürker, Dr. Serdar Mutta; Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak, yargı organları üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci olarak katılmak üzere Meksika’ya gitti. Bu ziyaret kapsamında Yener, Meksika Cumhuriyet Senatosunda Türkiye Cumhuriyeti seçim sistemi hakkında senato temsilcileri ile milletvekillerine bir sunum gerçekleştirdi.

İLK KEZ YARGI ORGANLARI ÜYELERİNİ HALK SEÇECEK

Meksika'da, 1 Haziran'da yapılacak seçimle, ülke tarihinde ilk kez yargı organları üyeleri doğrudan halk oylamasıyla belirlenecek. Seçimle, Meksika Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu'nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurullarının 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu'nun 5 üyesi, 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı tayin edilecek.

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Söz konusu seçimler Meksika'nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık adına atılmış 'önemli bir adım' olarak değerlendirilirken, seçimlerin organizasyonu Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yürütülecek.

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#YSK#Ahmet Yener#Meksika

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