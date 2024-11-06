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Washington'da, AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± cevaplayan Yener, ABD Ulusal SeÃ§im Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 KasÄ±m'dan bu yana ABD'de olduklarÄ±nÄ±, 4 KasÄ±m'da komisyonlar tarafÄ±ndan ABD'deki seÃ§im sistemine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir sunum ve bilgilendirme gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

SeÃ§im noktalarÄ±nÄ± gezdiklerini aktaran Yener, "Åžu ana kadar gayet rahat bir ÅŸekilde seÃ§imlerin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini gÃ¶rmekteyiz." dedi.

Yener, gÃ¶zlemde bulunduklarÄ± okullarda gÃ¶revlilerin kendilerine seÃ§im sisteminin nasÄ±l olduÄŸunu, oy verme iÅŸlemlerinin hangi aÅŸamalarda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini ayrÄ±ntÄ±lÄ± ÅŸekilde izah ettiklerini dile getirdi.

YSK olarak ilk kez ABD seÃ§imlerini kendisi ve YSK Ãœyesi Ali Ãœrker ile gÃ¶zlemlediklerini belirten Yener, "Biz buradaki gÃ¶zlemlerimizi TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼kten sonra kurulumuzda deÄŸerlendirilip ABD'deki seÃ§im sistemlerinin bizdeki seÃ§im sistemine yansÄ±masÄ± ne olur deÄŸerlendirmesinde bulunacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

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YSK DÃœZENLÄ° OLARAK DÃœNYANIN FARKLI ÃœLKELERÄ°NDEKÄ° SEÃ‡Ä°M SÄ°STEMLERÄ°NÄ° Ä°NCELÄ°YOR

Yener, dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik yerlerinde seÃ§imleri gÃ¶zlemlediklerini hatÄ±rlatarak, 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, GÃ¼rcistan, Moldova, Kazakistan, Ã–zbekistan, Venezuela ve Rusya gibi Ã¼lkelerde seÃ§im gÃ¶zlemlerinde bulunulduÄŸunu vurguladÄ±.

Kazakistan, Kolombiya, GÃ¼ney Kore ve Polonya'da dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± sempozyumlara iÅŸtirak edildiÄŸini aktaran Yener, buralardan edinilen tecrÃ¼belerin ve TÃ¼rkiye'nin seÃ§im sistemine benzer ve farklÄ± yÃ¶nlerin deÄŸerlendirilerek TÃ¼rkiye'deki seÃ§im sisteminin "daha ileri" bir noktaya taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã§abasÄ± iÃ§inde olunduÄŸuna iÅŸaret etti.

Yener, Ã¶zellikle ABD'de elektronik oylama sisteminin nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini bizzat yerinde gÃ¶zlemleme fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Bu yÃ¶ntemlerin hepsinin deÄŸerlendirileceÄŸini ve uyarlanabilecek yÃ¶nlerinin deÄŸerlendirmesini TÃ¼rkiye'de yapacaklarÄ±nÄ± ifade eden Yener, ÅŸu ana kadar ABD seÃ§imlerinin rahat ve demokratik ÅŸekilde devam ettiÄŸini bildirdi.

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YSK BaÅŸkanÄ± Yener, sonuÃ§larÄ±n ABD'ye ve tÃ¼m dÃ¼nyaya hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye iÃ§in elektronik oylamanÄ±n getirisi nedir, gÃ¶tÃ¼rÃ¼sÃ¼ nedir? Yerinde bizzat gÃ¶zlemleyerek biz de dÃ¶nÃ¼ÅŸte bunlarÄ± deÄŸerlendirip buna gÃ¶re bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisine gireceÄŸiz ki daha Ã¶nceden de YSK'nin bu konuda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Buradan edindiÄŸimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seÃ§im sistemiyle ilgili dÃ¼nyanÄ±n deÄŸiÅŸik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona gÃ¶re TÃ¼rkiye koÅŸullarÄ±na uygun olanÄ±n ne olduÄŸunu deÄŸerlendireceÄŸiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal dÃ¼zenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna iliÅŸkin Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Takdir nihayetinde parlamentonundur."

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ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini izlemek iÃ§in Washington'da bulunan gÃ¶zlemci heyetinde, TÃ¼rk YSK yetkililerinin yanÄ± sÄ±ra Ukrayna, HÄ±rvatistan, Kazakistan ve Ã–zbekistan seÃ§im kurulu temsilcileri de bulunuyor.