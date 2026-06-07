YSK Başkanı Mutta'dan ara seçimlere ilişkin açıklama

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YSK Başkanı Serdar Mutta, yaptığı yazılı açıklamada, "Tokat ili Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik beldeleri, Tokat ili Almus ilçesine bağlı Bağtaşı Beldesi, Tokat ili Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu Beldesi, Gümüşhane ili Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ve Nevşehir ili Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı/belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir, seçim takviminde belirlenen saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLANDI'

YSK tarafından, oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alındığını kaydeden Mutta, "Seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başlamıştır. Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.