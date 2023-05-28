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YSK Başkanı Ahmet Yener: Seçim erken sürede sonuçlanacak

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#YÜKSEK SEÇİM KURULU#Secim2023#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 10:43

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da oy kullandıktan sonra açıklama yaptı. YSK Başkanı Yener, 'Şu ana kadar sıkıntısız devam etmekte. 14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz. ' ifadelerini kullandı.

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YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:

'SEÇİM ERKEN SÜREDE SONUÇLANACAK'

28 Mayıs Pazar günü ikinci turu gerçekleştirmekteyiz. İlk turdaki gibi vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermekte. Sonuçların Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar sıkıntısız devam etmekte. 14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz. Yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek.

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#YÜKSEK SEÇİM KURULU#Secim2023#ANKARA

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