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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

YSK: Baro seçimleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabilir

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YSK: Baro seçimleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabilir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), baro seçimlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yapılabileceğine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, bazı ilçe seçim kurulları, baro seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş istedi.

Gündem toplantısında konuyu görüşen YSK, askı ve seçim gününün sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmemesi halinde, belirlenen tedbirlere de uyularak seçimlerin yapılabileceğine hükmetti.

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