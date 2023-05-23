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YSK açıkladı: Yurt dışında 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı

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#Yüksek Seçim Kurulu#Yurt Dışı Oy#YSK
YSK açıkladı: Yurt dışında 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 19:10

Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında saat 22:00 itibarıyla toplam 1 milyon 733 bin 940 seçmen oy kullandı.

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, “Saat 22:00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bin 940 olmuştur.” ifadelerine yer verildi. 

Yurt Dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

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