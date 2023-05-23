YSK açıkladı: Yurt dışında 1 milyon 647 bin 987 seçmen oy kullandı

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamada, “Saat 18.00 itibariyle oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 647 bin 987 olmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Yurt Dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek.

Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.