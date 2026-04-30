YRP Giresun Gençlik Kolları Başkanı kavgaya müdahale sırasında öldürüldü

#Yeniden Refah Partisi#Giresun#Utku Konak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 17:22

Giresun’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak (18), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Fatih Erbakan da taziye mesajı yayımladı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafları ayırmak isteyen Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı ve Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Utku Konak, grupta bulunan N.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kanla içinde yere yığılan Konak, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Konak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FATİH ERBAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile siyasi partiler taziye mesajı yayımladı. Fatih Erbakan, sanal medya hesabından yayımladığı mesajında “Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi. 

OLAY KAMERADA

Giresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın (18), iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; grup arasında bulunan 1 kişi tarafından sırtından bıçaklanan Konak’ın bir süre yürüyüp, ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Giresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Nurettin Can Talıç (18), tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

