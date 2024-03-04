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YRP Genel Başkanı Erbakan: Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz

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#Fatih Erbakan#Yeniden Refah Partisi#Milli Görüş
YRP Genel Başkanı Erbakan: Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 21:25

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bazı belediye başkan adaylarının partileri tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürdüklerini belirterek, "Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partilerinden gösterilen adayların geri çekilmesi iddialarına karşı yazılı açıklamada bulundu.

"BU İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLIYORUZ"

Erbakan, son günlerde bazı çevreler Yeniden Refah camiasının motivasyonunu düşürmek ve kafaları karıştırmak için bazı belediye başkan adaylarının partileri tarafından adaylıktan çekileceğini öne sürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu iddiaları kesin bir dille yalanlıyoruz. Bu seçimde tek başımıza tarihi bir başarıya imza atacak, Allah’ın izniyle kıymetli vatandaşlarımızı o çok özledikleri Milli Görüş belediyeciliği ile ahlaklı belediyecilik ile yeniden buluşturacağız. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olan; sahada ayak basmadık yer, dokunmadık yürek ve el bırakmayan Yeniden Refah Partisi’nin tarihi bir seçim başarısına ulaşması asla engellenemeyecektir."

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#Fatih Erbakan#Yeniden Refah Partisi#Milli Görüş

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