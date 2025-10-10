Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu yakından takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin şu anda iyi yönetildiğini belirtti ve kurmaylarını bu sözlerle uyardı: “Sürece zarar gelmemesi için sağduyulu davranmaya devam edin. Süreci sabote etmek isteyenlere fırsat vermeyin ve onların tuzaklarına düşmeyin.”

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda YPG’ye alan açmayacağız, açılmasına izin vermeyeceğiz. Tek Suriye politikası vazgeçilmez ve Türkiye’nin kırmızı çizgisi” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın, emlak vergisine yapılması planlanan fahiş fiyatlara ilişkin düzenlemeler konusunda da “Vatandaşı mağdur edecek her türlü uygulamanın önüne geçin. Düzenlemeyi TBMM iradesiyle yapın. Bu işi kalıcı bir çözüme kavuşturun ve bu tarz durumların tekrar yaşanmaması için önlemler alın” dediği öğrenildi.