YPG’nin anlaşmaya uyup silah bırakmasını bekliyoruz

Haberin Devamı

Fidan, dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında şunları söyledi:

- “Biz İsrail’e hem kendi kanallarımız üzerinden hem de muhataplarımızla yaptığı konuşmalar üzerinden de aynı mesajı gönderiyoruz. Biz diyoruz ki Suriye’nin toprak bütünlüğüne dokunmasın, kimse Suriye’ye tehdit olmasın Suriye de kimseye tehdit olmasın.

- YPG’nin elindeki silahlı unsurlar kendisini lağvetmiş değil. YPG’nin anlaşmayı hayata geçirmesini, silah bırakmasını bekliyoruz. Biz kan dökülmeden, Kürtlerin hakları da korunarak yeni bir Suriye’ye adım atmalarını istiyoruz. Sadece bölünmekle kalmıyor, bu savaşta dışarıdan başka güçleri sahneye çağırıyorlar. Belli şeyleri bahane ederek ülkede farklı farklı silahlı yapıların varlığını sürdürmesi kabul edilebilir değil.

DEVLET OYUNA GELMİYOR

Haberin Devamı

- Terörsüz Türkiye süreci şu ana kadar belli bir ivme ile gelmiş bir süreç. Biz devletiz, devlet olarak belli hassasiyetleri gerçeklikle takip etmemiz gerekiyor. Burada devlet bir oyuna gelmiyor. Beklentimiz hiçbir tehdidin kalmaması.

KCK’nın belli unsurlarının silah bırakması, diğer unsurların bize tehdit olmayacağı anlamına gelmiyor. Irak’ta, Suriye’de, İran’da belli unsurlar var. Bu silahların ne kadarı oralara gönderilecek, bunların aşama aşama takip edilmesi gerek. Biz inşallah örgütün şiddetsiz, siyasal dönüşümüne başlangıç olur umudundayız.

- İsrail’in geri çekilmesi konusunda anlaşılamıyor. Şu anda ateşkes görüşmelerinde tıkanma var. Tıkanma devam ettiği sürece de İsrail’in Gazze’yi altyapı üstyapı olarak değil insanları açlıktan öldürerek de yaşanmaz hale getiriyor. Batı Şeria’nın işgali, İsrail’i risklere açık hale getirir.

eurofIghter ile sistem değişecek

- Sadece bir uçak alınmıyor, aynı zamanda sistem değişecek. Bu atılan imza bundan sonra bu meselenin artık biz bunu yapalıma dönüşmüş hali. İnşallah bu konuda teknik heyetler bir noktaya gidebilir.”