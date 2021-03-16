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Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

YPG’li teröriste MİT operasyonu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
YPG’li teröriste MİT operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin sözde ‘Şehit Cemşit Tugay komutanı’ ‘Şeh Guyi’ kod adlı terörist İbrahim Babat’ı Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Edinilen bilgiye göre MİT ekibi, Suriye’deki nokta operasyonuyla terörist İbrahim Babat’ı, aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

Sınır hattından Türkiye’ye getirilen terörist Babat’ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

SALDIRI PLANLARI DEŞİFRE OLDU

Babat’ın sorgulanması sonucu, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi. Terör örgütüne 2011’de Cizre’de katılan terörist Babat’ın, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de PKK’nın kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap’ta kaldıktan sonra 2017’de Suriye’ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirlendi.

YPG’li teröriste MİT operasyonu

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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