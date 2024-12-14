YPG stratejik hedef

Haberin Devamı

Fidan, NTV’de yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Devletimiz, krizi en başından beri yakından takip etti. Suriye’yi düşünmediğim hiçbir günüm olmadı. Zaman zaman çok karamsar noktalara geldiğimiz anlar oldu. Türkiye herkesin anlamakta zorluk çektiği bir ilişki tarzı gerçekleştirdi.

(Erdoğan’ın Esad’a çağrıları) Cumhurbaşkanımız elini uzattı. ‘Bize toprak, petrol kuyusu ver’ demeyecektik. İnsani isteklerimiz vardı. Kendi halkını düşman olarak gördükleri için bu konuşmaya girmediler. Rusya ve İran'ın etkisi altındaydılar ve bu aşamaya geldik. Suriye Milli Ordusu desteklenmeseydi, Suriye muhalefeti yok edilmekle kalmazdı milyonlarca mülteci Türkiye'ye gelirdi.

(DOHA görüşmeleri) Rejim destek görseydi çok kanlı olabilirdi. Ruslar ve İranlılar baktılar ki bunu sürdürmenin bir anlamı yok. Rusya ve İran’la görüşerek kansız şekilde olmasının yolunu açtık; telefon ettiler ve o akşam Esad gitti.

Haberin Devamı

israil’e haber yolladık

(İsrail’in Golan’ı işgali) İsrail burada olabilecek en kötü senaryoyu belirleyip tedbir paketi geliştirmiş. Esad rejiminin kabiliyetlerini İsrail biliyordu. İsrail yeni yönetimin durduğu yerden emin olmadığı için bir strateji geliştirdi. Bu strateji çok tehlikeli bir strateji, kendilerine haber yolladık, artık bu noktaları bombalamaktan vazgeçin.

PKK’YA GARDİYANLIK ROLÜ

YPG'nin eskisi gibi zemin bulamayacağını düşünüyoruz. YPG'nin yok edilmesi bizim stratejik hedefimiz. Ya kendilerini feshederler ya da biz onları feshetmek zorunda bırakırız. YPG'nin bütün komuta kademesinin ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Biz Suriye'deki kardeşlerimizin kendi topraklarındaki tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz. Avrupalı devletlerin kendi DEAŞ unsurlarını alıp götürmesi gerekir. Avrupa'nın YPG tarafından sürekli şantaja tutulması akıl tutulması. DEAŞ'la mücadele dedikleri aslında DEAŞ tutuklularına yapılan gardiyanlık işi.

(HTŞ’ye duyulan endişeler) Bunları bizim tanıdığımız kadar kimse tanımıyor. Söyledikleriyle yaptıkları örtüşüyor, iyi yoldalar.

(Rus askeri) Rusya bütün unsurlarını çekti. Muhtemelen, belli ekipman ve malzemelerini hava yoluyla taşıyacaklar.”