Yozgat'ta yarım metre dolu yağdı! Evlerin önü kapandı

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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Dün akşam saatlerinde Muşalikalesi köyü ve Kirsinkavağı köyü arasında yaklaşık yarım saat boyunca meydana gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer 50 santimetreye kadar ulaşan dolu birikintisi nedeniyle bazı evlerin önü kapanırken, araçlar da dolu altında kaldı. Yaz günü kış mevsiminin yaşandığı ilçede, tarım arazileri de büyük hasar gördü. Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, dolu yağışının ardından temizlik ve kurtarma çalışması başlattı.

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Dolu yağışı sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat , Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, dolu yağışından etkilenen Akdağmadeni Muşalikalesi köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Polat, tarım arazileri ve köy içindeki hasar tespit çalışmalarının ekipler tarafından en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.