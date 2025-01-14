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Yozgat'ta vahşet! 4 yaşındaki çoğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti

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#Yozgat#Boğazlıyan#Çocuk Cinayeti
Yozgatta vahşet 4 yaşındaki çoğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 16:51

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürüp çöplüğe attığını itiraf eden anne M.S. (34) tutuklandı. Çöplükte yapılan aramada çocuğun cesedi bulunamadı.

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde M.S. (34), 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirdi.

Emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti.

Yozgatta vahşet 4 yaşındaki çoğunu öldürüp çöpe attığını itiraf etti

Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı.

Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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#Yozgat#Boğazlıyan#Çocuk Cinayeti

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